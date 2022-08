Gasolina cai pela oitava semana e chega a R$ 5,40, menor valor desde maio de 2021

- Publicidade -

O preço médio da gasolina caiu pela oitava semana seguida nos postos de combustíveis do país. O litro chegou a R$ 5,40, na semana de 14 a 19 de agosto, o valor mais baixo desde maio de 2021. A informação é da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), que voltou a divulgar levantamento semanal de preços, após três semanas, por causa de ataque cibernético.

Desde a semana de 19 a 25 de junho, quando o litro atingiu o maior valor, R$ 7,39, o preço já recuou 26,9% (R$ 1,99).

O diesel também teve redução de 4,47% nas últimas três semanas, passando de R$ 7,38 para R$ 7,05. O preço médio do etanol chegou a R$ 3,98, com queda de 3,6% no mesmo período.

O preço da gasolina segue as três reduções do valor nas refinarias autorizadas pela Petrobras em menos de um mês. A última foi nesta terça-feira (16), quando os preços baixaram 4,85% para as distribuidoras, de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma redução de R$ 0,18.

Além disso, o recuo no preço do combustível também é motivado pela isenção da alíquota do ICMS sobre gasolina e energia elétrica.

As reduções já surtiram efeito e causaram a maior deflação da economia brasileira desde 1980, ano que marca o início da série histórica do indicador, e devem resultar em uma nova queda de preços neste mês de agosto. Em julho, o recuo de 0,68% do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi guiado, justamente, pelos valores dos combustíveis (-14,15%).