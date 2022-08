- Publicidade -

Conforme informações de um morador, por conta de uma rixa antiga, a Garota Açaí de 2022, Débora Araújo, 20 anos, se envolveu em uma confusão, que acabou em agressão física. O Festival do Açaí encerrou no último domingo, e teve a escolha da garota açaí, como uma das atrações do evento.

A campeã ganhou um iPhone, e 2 mil reais, como premiação. O vídeo da briga entre ela e uma moça identificada por Samira, viralizou nos grupos de whatsapp.

Veja vídeo: