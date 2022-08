Galo: Cuca convoca coletiva de ‘emergência’ para repetir discurso sobre má fase

- Publicidade -

Cuca pediu à assessoria de imprensa do Atlético nesta segunda-feira (22) para dar uma entrevista coletiva às pressas, logo após a do meia argentino Nacho Fernández. Existia a expectativa de que o treinador falasse sobre alguma novidade no clube, mas Cuca repetiu o discurso de sábado (20), após a derrota para o Goiás.

Às 15h03 desta segunda, a assessoria do clube informou à reportagem de O Tempo Sports que o treinador também falaria com a imprensa. Dois minutos depois, enviou o link para os jornalistas participarem da entrevista, que acontece de forma remota desde o início da pandemia. Às 15h17 a coletiva começou.

“Eu vim hoje falar, porque achei que é o melhor caminho eu passar para o torcedor o sentimento nosso do que ficar uma coisa assim no ar, como que ninguém respondendo tanto questionamento”, foram as primeiras palavras de Cuca nesta segunda, antes do treinamento na Cidade do Galo.

Depois, o treinador voltou a falar sobre o desempenho da equipe em campo, que é ruim. Desde que Cuca retornou ao Galo, o time tem 27,7% de aproveitamento em seis jogos. São três derrotas, dois empates e apenas uma vitória. Só que após ser derrotado no sábado (20), para o Goiás, por 1 a 0, Cuca disse que o momento era de falar menos e trabalhar mais.

“Só tem uma coisa para fazer, que é trabalhar. Fechar a boca e trabalhar. A partir de segunda é trabalhar muito para a sequência”, disse Cuca no sábado (20), dois dias antes de convocar uma coletiva de emergência para falar outra vez sobre o desempenho da equipe em campo.

Cuca respondeu perguntas feitas por 10 jornalistas e comentou a fase que vive o time, falou sobre o aproveitamento ruim, citando, mais uma vez, que só falta a “bola entrar”, já que a equipe tem construído muitas jogadas e finalizando bastante. O treinador, que completa dia 26 um mês de Galo, também citou que a performance da equipe é boa, apenas os resultados são ruins.

“A gente tem feito um trabalho forte em cima deles que ainda vai surtir efeito. Ele vai surtir efeito tanto técnico como tático. É natural que não dê efeito já na primeira semana ter o resultado, mas daqui para frente já dá para ter uma performance ainda melhor do que a gente está tendo. Não é ruim a performance. Os resultados são horríveis, mas a performance, não”, finalizou.