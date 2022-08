Gabigol ironiza ação da torcida do Athletico após classificação do Flamengo

- Publicidade -

Apesar de não ter feito gol na vitória do Flamengo por 1 a 0, que garantiu o time nas semifinais da Copa do Brasil, Gabigol foi, sim, protagonista no duelo. Afinal, foi o principal alvo de vaias da torcida local. Provocado a todo momento, o camisa 9 provocou após a vaga, ironizando a ação de um torcedor que jogou um copo em campo na direção dos jogadores na comemoração do golaço de Pedro. Veja!