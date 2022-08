Gabigol e Bella Campos vivem affair e atriz assiste à partida do Flamengo com pais do craque

- Publicidade -

Um novo casal está se formando no sapatinho. Gabigol e Bella Campos estão por aí, tendo um affair. O jogador e a Muda, de “Pantanal”, estão cada dia mais próximos. Tanto que a atriz até esteve com os pais (serão futuros sogros?) de Gabigol, no Maracanã.

A partida acontecia entre o time rubro-negro e o Corinthians quando um torcedor reconheceu Bella ao lado de Lindalva Barbosa e Valdemir Barbosa, pais do craque. O trio acabou sendo fotografado na torcida e foi parar no Twitter, aumentando os rumores de romance entre Bella e o atacante, que começaram no mês passado.

Em julho, Gabigol e Bella Campos posaram juntos, ao lado da atriz Duda Santos, que estará em “Travessia”. Os dois curtiram o show “Irmãos”com outros famosos na plateia.

Alguns dias antes, também durante um jogo do Fla, Bella estava na plateia vip, que torcia de um camarote. Na ocasião, também estava por lá o cantor Romani, com quem a atriz foi fotografada em clima de intimidade na Praia da barra, num domingão de sol. O cantor acabou sendo alvo, num outro evento, dos olhares de Rafaella Santos, a ex de Gabigol, que estava com André Lamoglia, que não gostou do que viu.

Há algumas semanas, Gabigol comemorou muito bem-acompanhado duas vitórias do Flamengo. O jogador passou alguns dias na companhia da modelo paulista Nathália Diniz, de 21 anos.

Fonte/ Portal Yahoo.com