Gabigol cumpre previsão de Dorival Júnior e chega em alta para jogo decisivo do Flamengo na Libertadores

- Publicidade -

Após seis jogos sem fazer gols, seu maior jejum na temporada, Gabi voltou a marcar. Nas últimas duas partidas do Flamengo, o atacante balançou as redes adversárias e ajudou o time a construir vitórias importantes. Dessa forma, o camisa 9 cumpriu uma previsão feita pelo técnico Dorival Júnior há pouco mais de uma semana.

Após o empate em 0 a 0 com o Athletico, pelas quartas da Copa do Brasil, o jejum de gols de Gabi foi um dos temas da entrevista coletiva do treinador. Dentro de campo, o atacante tinha desperdiçado uma chance praticamente na pequena área, teve uma bola tirada em cima da linha e ainda carimbou o travessão de Bento. Ainda assim, Dorival defendeu o jogador e garantiu que ele voltaria a marcar.

“Nos momentos decisivos, ele vai fazer (os gols). Podem ter certeza disso. O Gabriel é um jogador letal dentro da área. A ansiedade é um fato natural”, afirmou Dorival Júnior.

“Agora, o papel que ele está cumprindo taticamente, o que ele tem contribuído para a nossa equipe, a participação em muitos lances de gol, em lances criados em mobilidade de movimentação, ele tem dado outra cara para a equipe. Isso é um fato importante, tão quanto os gols que ele, talvez neste momento, não tenha feito”, completou.

Dito e feito: logo no primeiro jogo como titular após a declaração de Dorival, contra o Corinthians na Libertadores, Gabi fez o segundo gol da vitória por 2 a 0. Na sequência, contra o São Paulo, marcou nos acréscimos para garantir a vitória do Fla, que se mantém vivo na briga pelo Brasileirão.

Assim, com Gabi em alta, o Flamengo volta a campo na terça-feira, às 21h30, para enfrentar o Corinthians no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores e terá transmissão em tempo real. Cabe lembrar que como ganhou o confronto de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença para avançar na competição.

Fonte/ Portal Yahoo.com