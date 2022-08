Futebol: Jogador sofre lesão durante jogo e será desfalque na partida de mata mata do Rio Branco em Alagoas

- Publicidade -

O Meio campista do Rio Branco Futebol Clube, Marcos Luan de Souza Santos, 24 anos, teve uma lesão na partida deste domingo (07), entre Rio Branco e Asa de Arapiraca/AL, no Estádio Florestão, em Rio Branco.

A partida era um confronto altamente decisivo pela série D do Brasileiro, que está na fase das oitavas de final. O duelo de ida terminou em 0×0, com os dois times sem levar vantagem para a partida de volta, que será em Arapiraca (AL), no dia 14 de agosto, no Estádio Coaracy Fonseca.

A contusão ocorreu quando o jogador foi disputar uma bola com o atleta do time adversário, e acabou levando uma joelhada nas costas, que atingiu a lombar, causando uma luxação no nervo ciático. Rapidamente o árbitro da partida, Artur Gomes Rabelo (ES) parou o jogo e chamou o atendimento médico da equipe do Rio Branco.

Sem condições de continuar no jogo, o técnico Jota do Estrelão, substituiu o jogador e acionou uma viatura do Serviço Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância básica (04), para prestar socorro ao atleta. Após receber os primeiros atendimentos ainda dentro do estádio, Marcos foi encaminhado ao Pronto-socorro de Rio Branco.

Os paramédicos informaram que o jovem passará por uma tomografia na lombar, para verificar a gravidade da lesão. Ainda segundo os médicos, o atleta ficará muito tempo fora dos campos, sem poder jogar, por conta do trauma que sofreu.