Fusca de R$ 1 mi: por que VW achado em SP é um dos mais valiosos do mundo

Resgatado de uma casa que pegou fogo há dois meses na cidade de São Paulo, um Fusca 1950 Split Window original e com pouco mais de 14 mil km rodados está agitando o mercado de carros clássicos.

Vendido após o incêndio do imóvel, que causou a morte do antigo proprietário, o raríssimo Volkswagen é apontado por especialistas como “um dos carros mais importantes do mundo” e vale uma fortuna. Segundo fonte consultada, em condição de anonimato, o veículo teria trocado de mãos pelo preço de R$ 900 mil – o que faria dele o Fusca mais caro de que se tem notícia no mercado brasileiro.

Em abril, um Fusca 1952 restaurado teria sido vendido por R$ 450 mil no Encontro de Autos Antigos de Águas de Lindoia (SP). Ainda de acordo com as apurações de UOL Carros, o exemplar da casa incendiada, que repousou durante cerca de 60 anos no Cambuci, deverá ser enviado para fora do país – onde provavelmente atingirá preço ainda mais elevado na conversão para o real em uma nova venda.

“A verdade é uma só. Se o Fusca de Águas de Lindoia foi vendido por cerca de R$ 500 mil, esse de 1950 chegaria a R$ 2 milhões. Ele tem só 14 mil km rodados, é totalmente original, sem restauração, incluindo os pneus. Bingo. Não tem saída, vende mesmo. Isso prova que não existe nada caro, só gente sem dinheiro”, opina Robson Cimadon, o Alemão – dono da loja de carros antigos Século 20.

Ele acrescenta que a estimativa tão elevada de preço não se aplica a qualquer Fusca mais antigo.

“A única coisa triste dessa história toda é que qualquer dono de Fusca velho começa a achar que o seu carro vale muito dinheiro. Se venderam um por R$ 900 mil, já querem cobrar R$ 500 mil por Fuscas de 1960 para cima. Não tem nada a ver. O carro do Cambuci é um Split Window alemão nunca restaurado”.

Silvio Luiz, proprietário da loja Old is Cool Motors, concorda que o Fusca recém descoberto na capital paulista é uma joia rara.

Vale o que o dono quiser pedir. Não tem muita coisa no mundo para balizar o preço disso”

Também negociante de carros clássicos, Mauricio Marx, dono da Universo Marx, confirma ter ciência dos rumores de que o Fusca 1950 tenha atingido preço astronômico.

“Segundo os relatos que recebi, o carro é um dos Volkswagen mais importantes do mundo, com essa quilometragem e essa integridade de tudo. É difícil de se encontrar um carro nesse estado e nesse padrão de originalidade”, elogia.

