Fundos partidários milionários: Márcio Bittar e Sérgio Petecão são os maiores com cerca de 3 milhões cada

A Justiça Eleitoral informou que para esse ano 32 partidos vão dividir R$ 4,9 bilhões. Os partidos União Brasil, PT, MDB, PSD e PP, vão ficar como 47,24% desse montante. Esse dinheiro é repassado do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e é voltado aos partidos para gastos com os candidatos nas eleições 2022

O fundo eleitoral tem uma divisão específica: 2% são divididos para todos os partidos; 35% vão para quem tem ao menos um representante na Câmara dos Deputados; 48% para os partidos e segue proporcionalmente ao número de deputados federais eleitos; além de 15% entre os partidos com senador, usufrui mais quem tem um número maior de senadores.

No Acre, os candidatos ao Governo do Acre, começaram a receber o dinheiro do Fundo Partidário. Confira o ranking:

Márcio Bittar, pelo União Brasil – R$ 3,2 milhões;

Sérgio Petecão, pelo PSD – R$ 3 milhões;

Jorge Viana, pelo PT – R$ 750 mil + 214 mil de doação;

Nilson Euclides, pelo PSOL – R$ 213 mil;

David Hall, pelo Agir – 100 mil.

Já os outros candidatos, Mara Rocha, do MDB e Gladson Cameli, do Progressistas, ainda não informaram.

No senado também os valores são alto. Confira o ranking:

Jenilson Leite, pelo PSB e Nazaré Araújo do PT – vão ter R$ 1,5 milhão;

Sanderson Moura, pelo PSOL – R$ 306 mil;

Márcia Bittar, do PL – R$ 671 mil, sendo a maioria de doação e R$ 100 mil de recursos próprios;

Alan Rick, pelo União do Brasil – R$ 635 mil.

JJá os outros candidatos, Dimas Sandas, pelo Agir, Vanda Milani, pelo Pros e Ney Amorim, pelo Podemos, ainda não informaram. Além do dinheiro de campanha, tem os gastos com a eleição. No Acre, a justiça eleitoral tem a previsão de um custo de R$ 8,6 milhões.

Fonte: A Gazeta