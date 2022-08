Fundhacre recebe cadeiras de rodas do projeto Viver Melhor

- Publicidade -

A Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) recebeu na tarde desta segunda-feira, 15, cadeiras de rodas que passarão a contribuir aos pacientes que precisam de locomoção. O ato de entrega ocorreu no Hospital do Idoso da unidade hospitalar e contou com a presença do presidente do complexo, além de representantes do projeto Viver Melhor.

“A Boas Novas vem colaborando com a saúde pública do Estado. Enquanto gestor da Policlínica, na época da pandemia, tivemos uma contribuição de cadeiras de rodas, dentro desse projeto que impacta na vida das pessoas, e agora o projeto vem contribuindo na Fundhacre, onde, na atual gestão, buscamos humanizar e melhorar o serviço ainda mais, e com o apoio dos parceiros como a Boas Novas não pode ser diferente esse legado que fica na instituição”, destacou o presidente da Fundhacre, João Paulo Silva.

As cinco cadeiras de rodas foram doadas para a Fundhacre por meio do projeto Viver Melhor da Rádio e TV Boas Novas, que vem realizando ações positivas que passam a somar nas instituições que cuidam da área da saúde.

“O projeto Viver Melhor já entregou ao Estado do Acre mais de três mil cadeiras de rodas, foi idealizado para atender e contribuir na saúde pública por meio de assistência àqueles que precisam de locomoção e estão impossibilitados. Nosso projeto já atendeu os 22 municípios do estado e, assim, continuaremos firmes com a missão de ajudar nosso próximo”, afirmou a coordenadora do projeto, Gabriela Câmara.