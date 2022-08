Fundação de Cultura Elias Mansour inicia reforma da Tentamen em Rio Branco

- Publicidade -

O Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), iniciou nesta sexta-feira, 12 de agosto, os trabalhos de reforma da Sociedade Recreativa Tentamen, tradicional espaço cultural de Rio Branco.

A obra visa recuperar a estrutura física do prédio. As tratativas para que a reforma fosse realizada iniciaram-se em 2019, porém, devido ao fato de que o edifício é tombado, a obra só poderia ser iniciada após responder a todos as etapas estabelecidas pela legislação que rege o patrimônio histórico.

Para o presidente da FEM, Manoel Pedro Gomes, a iniciativa tem grande significado para a cultura e para a gestão. “Estamos muito felizes em ver hoje o início de um objetivo que criamos desde o começo da gestão, que era recuperar os espaços culturais do estado, em especial a Tentamen, de grande importância para nossa cultura e história”, destaca.

A Tentamen deverá ser entregue até o fim do ano à sociedade acreana.

