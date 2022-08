Funcionários da ALEAC presos na operação “Hora Extra” são absolvidos pela justiça

- Publicidade -

Três anos e onze meses depois da operação “Hora Extra”, da Polícia Federal que levou dois diretores da Assembleia Legislativa para a cadeia, a justiça federal do Acre absolveu Francisco Auricélio Rego da Silva e Adalcimar Adalci Nunes. A decisão foi do juiz da 2ª Vara Federal Herley da Luz Brasil.

Os funcionários da Aleac foram presos em 9 de setembro de 2018, durante a Operação ”Hora Extra”, um desdobramento da “Hefesto”, deflagrada pela Polícia Federal para investigar um desvio milionário de recursos públicos nos contratos de mídia da Assembleia Legislativa do Estado.

Na época Francisco Auricélio Rego e Adalcimar Nunes foram acusados pelo crime de obstrução à justiça. De acordo com a Polícia Federal os servidores estavam destruindo provas para dificultar a investigação.

O advogado Romano Gouveia, que atua na defesa do servidor Auricélio Rego, disse que vai buscar reparo por danos morais sofrido pelo seu cliente. “Meu cliente passou constrangimento, foi afastado do trabalho e agora vamos buscas os danos na justiça”, disse Romano.

O criminalista criticou ainda os métodos utilizados na investigação e fez uma citação do juiz federal. “O depoimento de uma das testemunhas, um policial legislativo foi alterado no momento de sua transcrição. O magistrado encaminhou o caso à corregedoria da Polícia Federal para apurar as responsabilidades”, ressaltou o advogado.

Em relação a Operação “Hefesto” o processo ainda não foi julgado.

Fonte: AcreNews