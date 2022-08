Fulham x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo

A equipe de Jurgen Klopp vem de uma vitória de 3 x 1 em cima do Manchester City, no último sábado, pela Supercopa da Inglaterra, e vai encarar o Fulham com a expectativa de sair com os três pontos. Alisson, que ficou de fora do duelo contra os Citizens, deve retornar à equipe.

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Fulham: Gazzaniga; Mbabu, Adarabioyo, Kongolo (Ream) e Bryan (Robinson); Pereira, Palhinha e Reed; Wilson (Solomon), Mitrovic e Reid (Kebano). Técnico: Marco Silva.

Liverpool: Alisson (Adrian); Alexander-Arnold, Konaté (Matip), Van Dijk e Robertson; Fabinho, Henderson e Keita (Thiago); Salah, Luís Díaz (Diogo Jota) e Darwin Nuñez. Técnico: Jürgen Klopp.

Local: Estádio Craven Cottage, em Londres (ING)

Data: sábado (06/8/2022)

Horário: 8h30

Transmissão: ESPN e Star+

Metrópoles