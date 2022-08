Fugindo do debate: A tendência é que Bolsonaro não compareça ao debate deste domingo na TV Bandeirante

- Publicidade -

A campanha do ex-presidente e candidato ao Palácio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu que, sem a presença de Jair Bolsonaro (PL), ele também não vai ao debate de domingo (28.ago.2022). A tendência é que Bolsonaro não compareça. Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas de intenção de voto muito à frente dos demais candidatos. Se o petista for sem a presença do atual presidente, ou vice-versa, será alvo preferencial dos demais participantes. Poderá ter a imagem desgastada sem a oportunidade de desgastar o principal adversário.

O debate de domingo é produzido em pool pelas TVs Bandeirantes e Cultura, pelo portal Uol e pelo jornal Folha de S. Paulo. Lula sugeriu que houvesse organização conjunta dos debates sob o argumento de que, assim, esses eventos tomariam menos tempo da campanha. Nesta 5ª feira (25.ago.2022), o petista será entrevistado no Jornal Nacional, da Rede Globo, o telejornal de maior audiência no país. A sabatina deve durar 40 minutos. Dificilmente os candidatos terão exposição maior na TV durante a campanha.

Fonte: Poder 360