Friale alerta sobre frio intenso e chuvas fortes na próxima quinta-feira

- Publicidade -

Temperaturas mínimas deverão oscilar entre 10 e 13ºC no Acre, inclusive, na capital.

Alerta de ventos com rajadas acima de 50km/h e possibilidade de temporais.

Calor intenso, ventos fortes, chuvas e friagem esta semana.

Após a capital acreana ter registrado, no último domingo, dia 14, a maior temperatura do ano, com 35,5ºC, no aeroporto da cidade, o calor vai continuar até quinta-feira, dia 18, quando uma forte onda de frio polar chegará ao Acre, derrubando brusca e acentuadamente a temperatura, caracterizando uma típica friagem da Amazônia Ocidental, cujas temperaturas mínimas deverão oscilar entre 10 e 13ºC, no leste e no sul do estado.

Alertamos para a alta probabilidade de ocorrência, entre quinta-feira e sexta-feira próximas, de temporais, com chuvas fortes, raios e ventos, cujas rajadas poderão passar de 50km/h, em alguns pontos.

A intensa massa de ar polar que começará a penetrar no Acre, na próxima quinta-feira, poderá ser a mais forte onda de frio deste ano a atingir o estado. A temperatura cai bastante também em Rondônia, em Mato Grosso, no Amazonas, em Goiás, na Bolívia e no Peru.

Acompanhe nossas atualizações diárias para ficar bem informado sobre essa nova onda de frio a atingir a região.

Fonte: O Tempo Aqui