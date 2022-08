Foto de Daniella Perez com amigos é postada pelo ex-marido Raul Gazolla

- Publicidade -

Raul Gazolla surpreendeu os seguidores das redes sociais ao publicar um clique inédito ao lado de Daniella Perez, assassinada em 1992, com 18 facadas, pelo ex-ator Guilherme de Pádua.

O ator, que está com 67 anos, contou que o clique foi feito durante a festa de aniversário de Marcelo Serrado. Os atores Ângelo Antonio, Leticia Sabatella, Otávio Muller, Antonio Grassi e Betty Gofman também aparecem na imagem.

“Fala galera! Achei essa foto do aniversário do Marcelo serrado que fui com a Dani. Época boa e amigos queridos”, escreveu o artista ao compartilhar a foto em seu perfil no Instagram.

Confira o clique inédito:

Assassinato de Daniella Perez

Gazolla e Daniella, filha da autora Gloria Perez, se casaram em 1990 após se conhecerem nos bastidores da novela “Kananga do Japão”. No documentário “Pacto Brutal: o assassinato de Daniella Perez” — lançado em julho pela HBO Max, o ator contou como descobriu que a mulher havia sido assassinada.

“Cheguei em casa e a Dani não estava. Eu esperei uns 10 minutos e falei: ‘Pô, furou o pneu’. Passei pela Tycooon (estúdio onde Daniella gravava) e não tinha nada. Falei: ‘Deixa eu fazer o caminho da praia’ (…) Fui para o shopping da Gávea. Ela não estava. Ela nunca tinha feito isso de sumir, não deu satisfação, ninguém sabia onde estava”, relembrou.

A polícia foi avisada sobre o sumiço da atriz e horas depois encontraram o corpo e o carro. “A Marilu [Bueno] falou: ‘Raul, você tem que ser muito forte, mas a Dani não está mais aqui com a gente’. Eu fiquei desesperado. Fui correndo para o policial e falei: ‘O carro está muito amassado? O teto não está amassado? O carro capotou?’. E ele falou que não. Aí eu falei: ‘Mataram minha mulher’”, contou.

Por fim, Gazolla relatou que depois foi até o local em que estava o corpo de Daniella. “Desesperado, quando eu olhei o corpo da Dani, eu parei. Eu falei para o Rodrigo [irmão de Daniella]: ‘Não é a Dani. É o corpo da Dani que está ali, mas não é a Dani’. Nesse dia, eu tive certeza que nós temos alma. Porque tinha um corpo ali que não tinha mais vida, que tinha sido da Daniella. Eu só queria saber o que aconteceu, que alguém teve que matar minha mulher’”, lamentou.

Fonte: Site MSN