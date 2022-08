Forte acidente mata 7, incluindo criança, e despedaça carros

- Publicidade -

Sete pessoas, sendo uma criança e um adolescente, morreram, na manhã de hoje, após uma batida frontal entre dois veículos na GO-139, em Piracanjuba (GO), a cerca de 90 km de Goiânia.

O impacto da colisão foi tão forte que um dos veículos partiu ao meio e o motor parou no acostamento do outro lado da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiros, todos morreram no local. A Renault Duster tinha 5 pessoas e o Toyota Corolla estava com um casal. A colisão ocorreu na rodovia que liga Piracanjuba a Caldas Novas, cidades turísticas em Goiás.

Das vítimas, havia um menino, de 14 anos, e uma criança, de 3, que foi arremessada para fora do veículo da Renault.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h36, juntamente com o Samu. Por causa do vazamento do combustível, foi preciso jogar serragem na pista, que ficou totalmente interditada.

Ao UOL, o sargento Leandro Gonçalves, do Corpo de Bombeiros, disse que a criança de 3 anos ainda estava viva quando chegou a primeira equipe de resgate.

“O menino estava ainda respirando e os médicos tentaram a reanimação, mas a morte ocorreu ainda no local. Pela dinâmica, é possível que o menino não estivesse na cadeirinha”, relatou Gonçalves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ainda é preciso aguardar a perícia para dizer a dinâmica do acidente, mas a corporação acredita que houve imprudência de um dos condutores, já que a rodovia está em boas condições e não havia mau tempo no momento da batida.

O sargento afirmou ainda que quatro ocupantes da Duster ficaram presos às ferragens e ainda não foi possível a identificação deles. “A perícia está sendo realizada agora no começo da tarde, e, em seguida, os corpos serão levados pelo Instituto Médico Legal.”

Galeria de Imagens: