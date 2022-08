Ford Escort que pertenceu a princesa Diana é leiloado por R$ 4,3 milhões

- Publicidade -

Um automóvel que pertenceu à princesa Diana foi leiloado e vendido no Reino Unido, neste sábado (27/8), por £ 737 mil (737 mil libras), o equivalente a R$ 4,38 milhões. No próximo dia 31/8, completarão 25 anos da morte dela, ocorrida em agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris.

O Ford Escort RS Turbo foi fabricado em 1985 e tinha apenas 40 mil quilômetros rodados. O leilão aconteceu na casa de leilões Silverstone Auctions, na Inglaterra. O comprador é um morador de Manchester, que não teve a identidade revelada.

A disputa pelo veículo foi acirrada, com interessados não só do Reino Unido, mas também de Dubai e Estados Unidos. O preço inicial era de £ 100 mil e a oferta vencedora foi de £ 650 mil. O valor final subiu para £ 737 mil, em razão de despesas e impostos.

A princesa, que morreu aos 36 anos, esteve com o carro entre 1985 e 1988. Seu filho mais velho, príncipe William, número dois na linha de sucessão ao trono britânico, chegou a viajar com a mãe no automóvel.