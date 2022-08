Foragido da Justiça foi preso com uma arma de fogo na estrada do Amapá

- Publicidade -

Francisco Jonas Bill, 49 anos e Douglas Rafael dos Santos, 19 anos, foram presos no Loteamento Praia do Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, na noite de domingo (01).

Segundo a PM, eles estavam em um patrulhamento de rotina, quando avistaram os dois indivíduos trafegando em uma motocicleta de cor azul, na Estrada do Amapá, quando decidiram abordar a dupla, e com o garupa foi encontrado uma arma de fogo.

Francisco Jonas, que era o condutor da motocicleta, afirmou a polícia que deixou de ir para a igreja, para fazer uma “corrida” para Rafael, e não sabia que ele estava armado.

A polícia fez uma busca no sistema de informações para saber se a moto era roubada, mas constou que a motocicleta não tem restrição de roubo, é um veículo “limpo”, sem ilícitos.

Já em relação ao Rafael, os militares encontram vários delitos na sua ficha criminal. Inclusive, o mesmo era foragido do Sistema Prisional, pois, teria cortado a tornezeleira eletrônica, e estava evadido da justiça. Rafael Douglas respondia pelo crime de assalto, possivelmente retornará ao Presídio Francisco D’ Oliveira Conde, para terminar de pagar sua pena e agregar mais esse delito de posse de arma de fogo.

Os homens foram levados para a Delegacia de Flagrantes, para prestar depoimentos ao delegado plantonista, em seguida serão tomadas as providências cabíveis.