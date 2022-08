Foragido da Justiça é preso durante abordagem de rotina da PM

- Publicidade -

Na noite desta quarta-feira (10), no bairro Wanderley Dantas, rua Pequena Jéssica, em Rio Branco, a polícia prendeu o foragido da Justiça José Paiares de Oliveira, 40 anos.

Conforme a PM, uma guarnição do 3°Batalhão de Polícia Militar (BPM), fazia um patrulhamento de rotina no endereço citado, quando visualizou o homem em frente a um bar. Os agentes acharam o comportamento do rapaz suspeito ao ver a viatura e resolveram aborda-lo.

Na revista pessoal, não foi encontrado nada com o homem. Em consulta aos sistemas informatizados foi constatado que havia em desfavor um mandado de prisão, tipificação penal ART.155 do CP (Furto).

Diante dos fatos, o foragido foi preso e encaminhado para a Delegacia Central de Flagrantes – DEFLA.