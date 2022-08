“Foi humilhante para mim”: Luciano Huck passa vergonha e se impressiona com ‘pequeno gênio’ em quadro do Domingão

- Publicidade -

No quadro “Pequenos Gênios”, apresentado por Luciano Huck dentro do “Domingão” neste domingo (06), uma situação envolvendo uma das crianças chamou a atenção do público nas redes sociais e deixou o marido de Angélica em uma espécie de “saia justa”.

No trecho do programa, Huck assumiu ter problemas para entender algumas das questões lógicas apresentadas. “‘Qual a área está faltando?’. Eu li isso e para mim não tinha a menor lógica”, disse ele sobre uma das perguntas. Ele pediu ajuda a um membro da produção, que também não soube a resposta para a pergunta proposta.

Então, Huck se aproximou de Daniel, de apenas 9 anos, que havia respondido à pergunta em menos de dois segundos. “Eu faço 10 vezes 10, que fica 100, somo os números de dentro e faço o numero que dá menos 100, que é a área”, respondeu o garoto, deixando o apresentador admirado.

Impressionando Luciano Huck

Huck ficou tão impressionado que não escondeu sua surpresa com o rápido raciocínio de Daniel. “Como é que eu não pensei nisso antes? Posso falar? Foi humilhante para mim. Eu achando que eu estava inteligente. Obrigada, Daniel, por me explicar, não entendi nada”, brincou ele.

Como sempre, nas redes sociais houve muita reação a essa cena em específico, com o público elogiando a inteligência de Daniel. “Esse menino deixou o Luciano comendo poeira, são gênios de verdade”, comentou um deles pelo Twitter. “Me sinto um pouco mais burro cada vez que vejo esse quadro”, comentou outra.

Fonte: BolaVip