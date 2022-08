Focado em carreira como técnico, ex-jogador do Rio Branco faz estágio em clubes grandes do Brasil

- Publicidade -

O ex-volante Kinho Brito, famoso pelas temporadas que atuou pelo Rio Branco Futebol Club na década passada, está hoje no Fluminense estagiando como treinador. Antes de ir para o Rio de Janeiro, no entanto, ele esteve uns dias estagiando no Atlético Paranaense, em Curitiba.

“Estou acompanhando os treinos da base, dialogando com as comissões técnicas”, disse Kinho ao AcreNews. Ao retornar ao Acre concederá entrevista para contar passo a passo seu aprendizado.

Confia as fotos:

Fonte: Acre News