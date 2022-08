Fluminense rescinde contrato com escolinha após vídeo de alunos cantando música do Flamengo viralizar

- Publicidade -

O Fluminense se pronunciou, nesta sexta-feira, sobre um vídeo que circula na redes sociais com crianças do Projeto Guerreirinhos cantando uma música da torcida do Flamengo (veja no vídeo abaixo). Em nota, o clube afirmou que acionou o Departamento Jurídico e que vai rescindir o contrato com o licenciado.

O responsável pela escolinha já foi notificado da decisão do Fluminense. Além disso, o clube destacou que segue regras rígidas que proíbem esse tipo de manifestação. A nota acrescenta, ainda, que as crianças que aparecem nas imagens não pertencem à base, em Xerém.

Leia a íntegra da nota:

“O Fluminense tomou conhecimento, na manhã de hoje, da imagem de uma das suas escolinhas franqueadas pelo Projeto Guerreirinhos, com crianças cantando músicas de um clube rival. O clube acionou seu Departamento Jurídico e já notificou o licenciado sobre a rescisão do contrato. O Fluminense destaca que mantém regras rígidas quanto à interdição desse tipo de manifestação e também à preservação de sua marca. Ressalta ainda que as crianças atendidas pelo projeto não pertencem à base do clube, em Xerém.”