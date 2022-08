Flu goleia Coritiba por 5 a 2 e dorme na vice-liderança do Brasileirão

- Publicidade -

Mesmo preocupado com as semifinais da Copa do Brasil, o Fluminense mostrou muita eficiência ofensiva e goleou o Coritiba, por 5 a 2, neste sábado (20/8) à noite, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, ganhou duas posições na tabela e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança, com 41 pontos, dois pontos na frente de Flamengo e Corinthians, e sete atrás do líder Palmeiras, com 48 pontos.

O Fluminense queria se reabilitar da derrota na última rodada, quando levou 3 a 0 do Internacional, perdendo uma série invicta de 13 jogos. Agora ganhou moral para enfrentar o Corinthians, quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. De outro lado, o Coritiba sofreu sua quarta derrota consecutiva, mesmo com a estreia de Guto Ferreira no lugar do técnico paraguaio Gustavo Morínigo. Com 22 pontos, em 18º lugar, segue na zona de rebaixamento.