Flor vai para cima de Danilo Gentili e lasca beijaço

Flor e todo o elenco do Fofocalizando foram os convidados do The Noite da última quinta-feira (5). Encantado com a beleza da colega de emissora, Danilo Gentili começou a elogia-la.

“Não que eu fique reparando nos convidados aqui do programa (…) mas eu diria que suas pernas valem mais que dinheiro e mais do que barras de ouro”, disse o apresentador.

Flor, por sua vez, não deixou barato e passou a retribuir as cantas: “É que eu soube que você ganhou o troféu impressa, vai que você chega em mim e fala ‘vem meu troféu imprensa’”.