Flerte e roubo: homem ‘xaveca’ vítima em assalto em ponto de ônibus

Um homem de 23 anos foi detido na madrugada de hoje após assaltar uma mulher de 21 anos que estava em um ponto de ônibus de São Paulo. O caso ocorreu na Avenida Senador Queirós, na Sé, região central de São Paulo, e traz como detalhe curioso que ele começou a flertar com a vítima para conseguir se aproximar dela e cometer o crime.

Segundo a Record TV, o suspeito confessou o crime ao ser detido pela polícia.

O crime ocorreu após o homem se sentar ao lado da vítima e começar a puxar conversa, questionando informações como nome, local onde morava, trabalho e até mesmo pedir o usuário dela nas redes sociais. No entanto, após o falso flerte, ele roubou o celular da vítima e fugiu.

Pessoas que estavam no local presenciaram o crime e acionaram a Polícia Militar. Agentes do 7º BAEP conseguiram localizar o suspeito e o levaram para o 8º DP, onde ele foi indiciado por roubo e importunação sexual.

“Durante a abordagem ele estava com o celular dela e com mais alguns objetos e logo que foi questionado, confessou a prática do roubo”, explicou um sargento responsável pela ação ao programa. “Ele se aproximou dela como uma boa pessoa, até falando coisas bonitas, e se aproveitou dessa situação.”

Com o suspeito, a polícia encontrou dois celulares, três cartões e uma maquininha de cartão, que foram apreendidos.

O caso foi registrado pelo 8º Distrito Policial (Brás).

A identidade do suspeito não foi revelada e, por esta razão, o UOL não localizou a defesa dele. A reportagem também entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para se há relatos de mais vítimas. A secretaria confirmou a ocorrência, mas afirmou que “outros detalhes serão preservados por conta da natureza de cunho sexual da ocorrência.”