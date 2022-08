Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

O clube carioca vive seu melhor momento na temporada e conta com uma invencibilidade de oito jogos. As últimas partidas, pela Libertadores e pelo Brasileirão, tiveram soberania rubro-negra fora de casa pelo mesmo placar de 2 x 0. Já o Corinthians tenta uma virada história para buscar o bicampeonato da América. O time empatou com o Avaí em 1 x 1 pelo Campeonato Brasileiro, mas conta com atletas recuperados de lesão.

Confira os detalhes da partida: