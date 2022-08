Flamengo x Athletico-PR: prováveis times, desfalques e onde assistir ao confronto do Brasileirão

- Publicidade -

Flamengo e Athletico-PR se encaram em duelo válido pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão. O confronto de rubro-negros será animado, em razão da euforia com as classificações para as semifinais da Libertadores.

O técnico Dorival Júnior deve poupar a maioria dos titulares, com exceção de Santos e Thiago Maia. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora da segunda partida da Copa do Brasil. Com isso, o jogador não será poupado e vai começar entre os titulares.

Após eliminar o Estudiantes (ARG), o Furacão volta ao Rio de Janeiro empolgado em busca de um resultado positivo.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X ATHLETICO-PR

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14/08/2022, às 16h

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Onde assistir: Globo e em Tempo Real no LANCE!/Voz do Esporte



FLAMENGO (Técnico: Dorival Júnior)

Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno (David Luiz), Pablo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Diego Ribas e Victor Hugo; Everton Cebolinha, Marinho e Lázaro.

Suspensos: X

Pendurados: Hugo Souza, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matheuzinho

Desfalques: Rodrigo Caio (lesão no joelho esquerdo), Diego Alves (fortalecimento muscular) e Bruno Henrique (cirurgia no joelho direito)

ATHLETICO-PR (Técnico: Felipão)

Bento; Orejuela, Matheus Felipe, Nicolás Hernández e Pedrinho; Erick, Alex Santana e Vitor Bueno; Vitor Roque, Rômulo e Vitinho.

Suspensos: X

Pendurados: Pedrinho, Léo Cittadini, Thiago Heleno, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Vitor Bueno, Matheus Fernandes, Nicolás Hernández e Bento.

Desfalques: Marlos, Marcelo Cirino, Christian, Kawan, Julimar e Reinaldo (lesionados).

Fonte/ Portal Yahoo.com