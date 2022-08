Flamengo vive dilema antes de duelo decisivo com o Palmeiras

- Publicidade -

Classificado às semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo pode definir seu rumo no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O clube enfrenta o líder Palmeiras, no domingo, e pode entrar forte na briga pelo título ou dar adeus às chances do Enea. Diante desta situação, Dorival Júnior vive um dilema: manter o rodízio completo no elenco ou usar força máxima no Allianz Parque?

Diante do calendário cheio, o treinador rubro-negro montou duas equipes diferentes para disputar as três competições em andamento. O ‘time A’ foi usado majoritariamente nos jogos de mata-mata, enquanto o ‘time B’ disputou o campeonato de pontos corridos.

A metodologia é incomum, mas se mostrou acertada nas últimas semanas. Desde que Dorival iniciou o rodízio completo, foram seis vitórias e um empate – com 15 gols marcados e apenas um sofrido. Antes dessa sequência, o treinador já rodava o elenco rubro-negro a cada partida do Brasileirão, mas de forma parcial.

Jogos do Flamengo com rodízio completo:



27/07 – Flamengo 0 x 0 Athletico-PR (Copa do Brasil) – Time A

30/07 – Flamengo 4 x 1 Atlético-GO (Brasileirão) – Time B

02/08 – Corinthians 0 x 2 Flamengo (Libertadores) – Time A

06/08 – São Paulo 0 x 2 Flamengo (Brasileirão) – Time B

09/08 – Flamengo 1 x 0 Corinthians (Libertadores) – Time A

14/08 – Flamengo 5 x 0 Athletico-PR (Brasileirão) – Time B

17/08 – Athletico-PR 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil) – Time A

Além dos bons resultados, a estratégia de Dorival foi importante para manter o grupo em boas condições físicas, prevenir lesões e dar ritmo de jogo para atletas com menos minutagem. A importância do duelo com o Palmeiras, no entanto, pode fazer o treinador mudar de planos neste fim de semana.

Dorival tem dilema para encarar o Palmeiras (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

DORIVAL JÚNIOR FALA EM “MUDANÇA”



Questionado sobre os planos após o duelo contra o Athletico, o Dorival citou o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na próxima semana, e disse estar “pensando em mudança” para enfrentar o Palmeiras.

Muito difícil saber o que eu vou fazer. Estou pensando em mudança, de acordo com a necessidade. Teremos uma decisão domingo e outra quarta. Não temos para onde correr. É fazer uma avaliação rápida. Ainda não tenho como adiantar nada – disse Dorival.



Os treinos de sexta-feira e sábado, no Ninho do Urubu, serão cruciais para o treinador definir a escalação titular no Allianz Parque. Na reapresentação do grupo na quinta-feira, apenas os reservas foram a campo, enquanto os titulares fizeram trabalhos regenerativos.

Uma opção conservadora, de olho na sequência de jogos, é montar um time misto competitivo e sem sobrecarregar a equipe titular. Em seguida ao confronto com o Palmeiras, o Flamengo encara América-MG ou São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil, e Botafogo, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Os números explicam a importância do jogo de domingo. Na vice-liderança, o Rubro-Negro está a nove pontos do líder. Em caso de vitória no Allianz Parque, o time de Dorival diminui a diferença para seis e bota fogo na disputa. Uma derrota, por outro lado, faz o clube paulista abrir 12 pontos de vantagem e colocar uma mão na taça.

Fonte/ Portal LANCE