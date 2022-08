Flamengo vence o São Paulo pelo Brasileirão em Morumbi lotado

- Publicidade -

O São Paulo recebeu o Flamengo na noite deste sábado (6), em partida válida pela 21º rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Lázaro e Gabigol, o Rubro-Negro venceu mesmo com a presença de mais 45 mil torcedores do Tricolor.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 36 pontos e alcançou a terceira posição. Já o São Paulo fica com 26, em 11º.

Agora, ambas as equipes voltam suas atenções para os torneios continentais. Na terça-feira (9), o Flamengo recebe o Corinthians pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Já o São Paulo visita o Ceará na quarta-feira (10), pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Gol no início e domínio Rubro-Negro

O São Paulo não soube se impor dentro de casa e com a torcida jogando a favor. Logo no primeiro lance de perigo, o Tricolor Paulista viu o adversário abrir o placar com Lázaro. Na jogada, Ayrton Lucas cruzou na área, a bola foi para Victor Hugo, que desviou e deixou livre para o meia cabecear para o fundo das redes de Felipe Alves.

Os donos da casa seguiram sendo dominados pelo adversário e tinham muita dificuldade em criar, tendo suas melhores chances com Marcos Guilherme e Galoppo. Se por um lado, Felipe Alves foi bastante acionado por chutes de Marinho e Everton Cebolinha, por outro o goleiro Santos praticamente não trabalhou.

Substituições e equilíbrio

O segundo tempo começou com Rogério Ceni fazendo algumas mudanças na equipe e promovendo a entrada de Calleri e Diego Costa, além da implementação da linha com três zagueiros. Tais mudanças fizeram com que a partida ficasse mais equilibrada, apesar disso o São Paulo ainda tinha dificuldades em chegar ao gol do Flamengo.

Aos 10’, o São Paulo teve a primeira grande chance dos últimos 45 minutos. Rafinha cruzou na linha de fundo e Calleri cabeceou firme, mas Santos defendeu. Na sequência, o próprio camisa 9 finalizou novamente e o arqueiro flamenguista de novo salvou o gol.

Aos 23’, João Gomes teve a chance de definir a partida, mas perdeu um gol cara a cara com Felipe Alves.

Felipe Alves salva!

O Flamengo teve outras chances de ampliar, mas o goleiro do São Paulo fez excelentes defesas e evitou o gol de empate do Tricolor.

Gabigol define o jogo

No último minuto da partida, o São Paulo teve dois escanteios na sequência e colocou toda sua equipe no ataque para buscar o empate. Após não ser efetivo, a bola ficou com o Flamengo, que puxou o contra-ataque. Praticamente sozinho, Gabigol não desperdiçou e marcou o segundo para o Flamengo.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 0 x 2 Flamengo

Local: Estádio do Morumbi – São Paulo

Data e hora: Sábado (6), às 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (CBF/SC

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (FIFA/SC) e Alex dos Santos (CBF/SC)

Público e renda: 45.217 / R$ 2.723.851,00

Gols: Lázaro aos 6’/1T e Gabigol aos 49’/2T (Flamengo)

Cartões amarelos: Hugo Souza, Diego (Flamengo); Pablo Maia, Galoppo (São Paulo)

SÃO PAULO: Felipe Alves; Rafinha, Miranda (Diego), Léo e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Igor Gomes (Rodriguinho), Galoppo, Nikão (Igor Vinícius) e Patrick (Calleri); Marcos Guilherme. Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego (João Gomes), Vidal (Thiago Maia), Victor Hugo (Everton Ribeiro) e Lázaro; Marinho (Gabigol) e Everton (Arrascaeta). Técnico: Dorival Júnior.

R7|Do Live Futebol BR