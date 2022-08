Flamengo vence o clássico carioca contra o Botafogo com gol de Arturo Vidal

- Publicidade -

O Flamengo aproveitou as oportunidades contra o Botafogo e saiu do Engenhão com mais três pontos após a vitória por 1 x 0. Com a cabeça no Vélez Sarsfield, em jogo válido pelas semis da Libertadores da América, Dorival Júnior escolheu um time reserva para entrar em campo com o Alvinegro.