Flamengo renova contrato de joia da base até 2027 com multa milionária

- Publicidade -

O Flamengo acertou a prorrogação de contrato com Mautesão, de 18 anos. Agora, o centroavante tem vínculo com o clube da Gávea até 2027. Mateusão assinou a renovação acompanhado da família, e ao lado do diretor Bruno Spindel e o vice-presidente Marcos Braz.

Destaque nas categorias de base do Flamengo, Mateusão também soma convocações pela seleções inferiores do Brasil. Em 2021, o atacante foi um dos destaques do time Sub-17 do Rubro-Negro que conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria.

O contrato anterior de Mateusão – assinado em 2020 – era válido até 2025, e tinha multa de 50 milhões de euros, cerca de R$ 260 milhões.

Com a renovação, o atleta recebeu uma valorização salarial e o valor da multa rescisória também foi elevado, mas é mantido em sigilo.

Fonte/ Portal LANCE