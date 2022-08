Flamengo inicia preparação para jogo decisivo contra o Athletico; Dorival Júnior fará mudanças na equipe

- Publicidade -

Embalado pela vitória por 5 a 0 deste final de semana, o Flamengo já iniciou a preparação para o duelo decisivo com o Athletico, pela Copa do Brasil. Os jogadores que não foram titulares no Maracanã, contra o mesmo Furacão, já trabalharam sob o comando de Dorival Júnior nesta manhã. O técnico, por sua vez, fará ao menos duas mudanças na escalação que vem atuando nas principais partidas da equipe.

Sem David Luiz e Thiago Maia, que cumprirão suspensões na quarta, o treinador deve optar por Fabrício Bruno e Arturo Vidal entre os titulares. Dorival Júnior ainda comanda uma última atividade no CT, na manhã desta terça, antes da delegação embarcar para Curitiba.

Além deles, o zagueiro Rodrigo Caio, o atacante Bruno Henrique e o goleiro Diego Alves seguem entregues ao departamento médico.

O empate sem gols no Maracanã, no dia 27 de julho, deixou o confronto aberto para a volta, na Arena da Baixada. Se houver um vencedor nos 90 minutos, o mesmo avançará para a semifinal, enquanto uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

Fonte/ Portal Lance