Flamengo goleia Athletico-PR e entra na briga pelo Brasileirão

O Flamengo não deu chances para o Athletico-PRneste domingo, 14, pelo Brasileirão. As duas equipes se enfrentaram no estádio do Maracanã e quem levou a melhor foi o rubro-negro carioca. O time comandado por Dorival Jr aproveitou a boa atuação coletiva do seu elenco e viu o Fla vencer por 5 a 0. Fabricio Bruno (2x), Lázaro, Ayrton Lucas e Pedro fizeram os gols da partida.

A vitória do Flamengo na partida contra o Athletico-PR foi muito importante para a sequência da equipe na competição. Os cariocas chegaram a 39 pontos, ultrapassaram o Furacão, Fluminense e Corinthians e assumiram a vice-colocação do Brasileirão. Além disso, foi a quinta vitória consecutiva do time rubro-negro no Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi de total controle do Flamengo. A equipe de Dorival Jr se propôs a controlar a partida e viu o Athletico-PR se fechar no seu campo de defesa. O Furacão optou por jogar com suas linhas no setor ofensivo e explorar o contra-ataque. No entanto, a estratégia não funcionou para o time de Felipão e o rubro-negro teve todas as chances possíveis para fazer o primeiro gol do jogo.

O Flamengo, mesmo com a equipe reserva, criou uma série de oportunidades para sair na frente do placar. O goleiro do Athletico-PR fez grandes defesas em finalizações de Lázaro, Matheuzinho e Marinho. O último, por sinal, acertou o travessão no primeiro tempo, mas não conseguiu tirar o 0 a 0 do placar. A decisão ficou para o segundo tempo.

Para o segundo tempo, o Flamengo continuou com uma grande atuação diante do Athletico-PR. Logo no começo da etapa final, o rubro-negro, em dois lances muito parecidos definiu a vitória contra o Furacão. Em duas cobranças de escanteio de Marinho, Fabricio Bruno ganhou da marcação nas duas oportunidades e colocou a bola para o fundo do gol. 2 a 0.

Além das duas bolas na rede de Fabricio Bruno, o Flamengo também conseguiu balançar as redes com Ayrton Lucas. O lateral viu Matheuzinho partir para cima da marcação, driblar o goleiro e ser derrubado, mas o jogador aproveitou para pegar a sobra e apenas complementar para o fundo do gol. 3 a 0. O Fla não parou por aí e ainda fez o quarto com Lázaro e o quinto com Pedro. Placar final: 5 a 0.

Fonte: Sportbuzz