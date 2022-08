Flamengo finaliza preparação para o jogo contra o Corinthians; veja a provável escalação e os relacionados

- Publicidade -

Na véspera do confronto pelas quartas de final da Libertadores, o Flamengo treinou nesta manhã, no Ninho do Urubu, e finalizou a preparação em campo para o duelo com o Corinthians, nesta terça, em São Paulo. Com quase todo grupo à disposição, Dorival Júnior deverá repetir a formação que mais utilizou até o momento no clube.

A provável escalação do Flamengo tem Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Pedro e Gabi. O técnico já iniciou com esse time quatro vezes. Assim, Vidal e Cebolinha serão mantidos entre os reservas.

‘BATIZADOS’, PULGAR E VARELA NÃO VIAJAM

Mais novos reforços do Flamengo, Erik Pulgar e Varela treinaram com o grupo nesta segunda, e, ao fim da atividade, participaram do tradicional “corredor de batismo” (veja as imagens abaixo). Contudo, tanto o chileno quanto o uruguaio não viajarão com a delegação.

Pulgar, que já está inscrito para esta fase da Libertadores, não viajará por conta do curto período de clube. Foi apenas a segunda atividade do jogador no Ninho do Urubu. Varela vive a mesma situação, com o adendo de que ainda não foi regularizado pelo Flamengo – que ainda inscreveu Everton Cebolinha e Vidal para as oitavas de final da Copa, atingindo o limite de trocas permitido pela Conmebol nas quartas.

Rodrigo Caio, Bruno Henrique e Diego Alves seguem foram e são as demais baixas para o Flamengo nesta terça-feira, às 21h30, na Neo Química Arena. Confira, abaixo, os atletas relacionados do Flamengo.

Os relacionados do Flamengo para a partida contra o Corinthians, na ida das quartas de final da Copa Libertadores. Erik Pulgar, que fez seu segundo treino no clube nesta manhã, não viaja. Rodrigo Caio, Diego Alves e Bruno Henrique seguem fora. #lanceFLA pic.twitter.com/0aBofyIbj5 — Matheus Dantas (@matheusdantasfr) August 1, 2022

