Flamengo atropela o Vélez e coloca um pé na final da Libertadores; Pedro fez três gols na partida

UM PÉ NA FINAL!

Foi uma noite de superioridade, goleada e êxtase para o Flamengo na Libertadores. Com muita facilidade, o Rubro-Negro goleou o Vélez Sarsfield por 4 a 0 no Estádio José Amalfitani e colocou um pé na final da maior competição sul-americana pela segunda temporada seguida (ou a terceira decisão em quatro anos). Pedro, três vezes, e Everton Ribeiro marcaram os gols da maior vitória do clube na Argentina pela Libertadores.

90 MINUTOS

A superioridade do Flamengo na disputa ficou clara durante todos os 90 minutos. O Vélez em momento algum ameaçou a vitória rubro-negra. A atuação do time argentino se resumiu a bolas jogadas na área sem perigo para Santos, (muitos) erros de passe, principalmente na saída de bola e uma falta cobrada na área. Já o Flamengo desfilou no José Amalfitani e mostrou toda a qualidade de seu elenco. Os ataques nasciam facilmente, vários deles em roubadas de bola no meio campo com João Gomes. No primeiro tempo, Pedro aproveitou falha da defesa para abrir o placar e Everton Ribeiro ampliou após lindo passe de Gabriel.

O Vélez foi para o tudo ou nada no segundo e até apresentou uma melhora. Chegou a ficar mais com a bola nos minutos iniciais, mas não chegou a criar boas chances. Quando vivia seu melhor momento na partida, Pedro ampliou após outra assistência de Gabriel. E ai o jogo virou uma sequência de gols perdidos pelo Flamengo. Gabigol chegou a perder uma chance sem goleiro. No fim, Pedro aproveitou passe desviado de Vidal para fazer seu terceiro gol e fechar o placar em 4 a 0. Falta pouco para mais uma final da Libertadores.

QUASE LÁ!

Com o 4 a 0, o Flamengo pode até perder por três gols de diferença no jogo de volta, dia 7 de setembro, no Maracanã, que mesmo assim garante sua vaga na decisão da Libertadores 2022. Vitória do Vélez por quatro gols leva a disputa para os pênaltis. Antes de enfrentar o time argentino, o Fla volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Ceará, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

FALTOU O DELE

Aniversariante da semana, Gabriel Barbosa bem que tentou e teve várias chances, até mesmo na cara do gol e sem goleiro. Mas o camisa 9 não conseguiu deixar sua marca na goleada. Em compensação, ele deu duas assistências na partida.

PEDRO IGUALA ZICO E GABIGOL

Com os três gols marcados contra o Vélez Sarsfield nesta quarta, Pedro chegou a 11 na Libertadores 2022 e igualou Zico (1981) e Gabriel Barbosa (2021) como o maior artilheiro do Flamengo em uma só edição da competição.

DESLFALQUES NO MARACANÃ

O Flamengo não vai poder contar com sua dupla de zaga titular no jogo de volta, na próxima quarta-feira, no Maracanã. David Luiz e Léo Pereira levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.