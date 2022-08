Imprensa espanhola dá destaque para Arrascaeta após bom desempenho do atacante

- Publicidade -

O protagonismo de Arrascaeta, no Flamengo, ganhou destaque na imprensa espanhola por conta das estatísticas impressionantes. Com 19 assistências distribuídas, o uruguaio é o jogador com o maior número de passes para gols de companheiros em 2022.

De acordo com o jornal “As”, de Madri, o meia “segue fazendo história” com a camisa do Flamengo. Além disso, o atleta é elogiado pelo seu perfil artilheiro, uma vez que já anotou 11 gols na atual temporada.

Os espanhóis também destacam a Libertadores e a Copa do Mundo como possíveis conquistar para o camisa 14 na reta final de 2022. Desde que chegou ao Brasil, em 2015, Arrascaeta já conquistou 14 títulos na carreira.

Aos 28 anos, o meia tem contrato assinado com o Flamengo até 2026, o que evita o assédio de outras equipes. No entanto, os números do uruguaio impressionam os europeus na reta final da janela de transferências.

Fonte/ Portal Yahoo.com