Fique de olho: estas 5 profissões ainda vão crescer muito no Brasil

As transformações no mercado de trabalho criam novas profissões para atender às necessidades dos consumidores, garantindo profissões com bons salários e gratificações.

Com as contínuas transformações e inovações tecnológicas, as demandas dos consumidores acabam afetando o mercado de trabalho. Desse modo, novas profissões surgem a todo o momento, com áreas em constante expansão e potencial de crescimento aos trabalhadores que desejam crescer profissionalmente.

Sendo assim, os brasileiros devem ficar atentos a alguns cargos em ascensão, que além de garantir excelentes salários, prometem planos de carreira a longo prazo. Desde funções no ramo da tecnologia até a gestão, uma forma de sair na frente da concorrência é buscar a qualificação com antecedência. Confira-as a seguir:

Quais são as 5 profissões que ainda vão crescer muito no país?

1) Cientista de Dados

Esse profissional é responsável por acessar grandes bancos de dados e processar essas informações, deixando-as organizadas para que as empresas consultem, tomem decisões e desenvolvam relatórios. Neste caso, o cientista de dados trabalha desde a filtragem, sistematização, apresentação e revisão de informações diversas.

No geral, são formados em áreas associadas à Estatística e Computação, com especializações em áreas como Gestão de Informação e Gerenciamento de Dados. Atualmente, a média salarial no país é de R$ 6,2 mil. Porém, a progressão da carreira e a especialização pode aumentar esse valor em até R$ 9 mil.

2) Product Manager

Também conhecido como Gerente de Produtos, esse profissional trabalha definindo o mercado, estudando o público-alvo, definindo as estratégias de mercado e também as propostas de valor em um produto. Portanto, é fundamental para o sucesso da empresa ou do empreendimento.

Como uma função mais estratégica, essa carreira permite maior crescimento na área de tecnologia. Neste caso, associa funções de tecnologia, negócios e experiência do usuário, demandando que o profissional seja multidisciplinar e dinâmico.

Neste caso, trabalha com produtos digitais, mas também suas versões físicas. Considerada uma profissão em crescimento no Brasil, o profissional de Product Manager recebe, em média, R$ 10,4 mil atualmente.

3) Gestor de Tráfego

O Gestor de Tráfego, ou Gestão de Mídia Paga, é responsável por atrair mais visitantes para uma página na internet por meio da veiculação de anúncios. Neste sentido, trabalha com o orçamento, implementação, publicação, manutenção e análise dos dados gerados por esse tipo de iniciativa.

Sendo assim, está associado à área de Marketing Digital e é uma profissão em tendência por conta do crescimento desse tipo de mídia. No geral, podem receber como autônomos e prestadores de serviço, mas também estar associados a empresas específicas e agências de marketing.

4) Coordenador de Segurança da Informação

Com a digitalização das empresas, a Segurança da Informação tornou-se essencial para proteger as companhias contra fraudes, hackers e qualquer tipo de perda de dados. Desse modo, o Coordenador de Segurança da Informação trabalha identificando oportunidades de aplicação de tecnologias de segurança.

Além disso, trabalha em contato com outros departamentos, assegurando a proteção das informações das empresas. Portanto, precisa trabalhar implementando estratégias de segurança e proteção, mas também atendendo demandas urgentes e lidando com crises. De acordo com a Catho, a média salarial desse cargo é de R$ 9,5 mil no Brasil.

5) Analista de Prevenção à Fraude

Também conhecido como Analista de Riscos, esses profissionais são responsáveis por controlar e manter sob níveis aceitáveis os índices de fraude ou risco associados às empresas. Além disso, atuam mantendo uma análise das operações, com estudos e relatórios específicos.

A média salarial para esse cargo no país é de R$ 3,5 mil. No entanto, é possível receber até R$ 6,3 mil em cargos associados à coordenação ou direção de funções relacionadas à segurança nas empresas.

Fonte: Concursos Brasil