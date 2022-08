Fim de semana tem Feira de Quintal

- Publicidade -

Neste fim de semana, 12 e 13, acontece a 5ª edição da Feira de Quintal , no Bosque. A partir do conceito de consumo colaborativo, a ideia da feira é dar espaço para os pequenos empreendedores, baseada no apoio mútuo e na divisão do espaço para que todos tenham oportunidades.

A Feira de Quintal já conta com 33 expositores de segmentos muito variados: reúne decoração, comidas típicas doces e salgadas, arte, artesanato em madeira, couro, resina e tecido, acessórios, produtos naturais, soluções ecologicamente corretas para o dia-a-dia, plantas, bazares e outlet de roupas femininas.

Tudo reunido em um espaço aconchegante, em um verdadeiro quintal carregado de boas energias, onde você vivencia uma experiência de consumo mais consciente, sustentável e colaborativo.

A Feira de Quintal acontece na Rua Quintino Bocaiúva n.1606 no Bairro do Bosque.

Fonte/ Jornal Opinião