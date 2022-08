Filme acreano é exibido pela primeira vez no Festival de Cinema de Gramado O longa metragem

- Publicidade -

Pela primeira vez, um longa metragem acreano vai estrear nos cinemas. O filme “Noites Alienígenas” fez sucesso, na noite de domingo, 14, na 50° edição na Mostra Competitiva do Festival de Gramado. Com produção da Saci Filmes, traz no elenco atores como, Chico Diaz, Gabriel Knoxx, Adalino, Gleici Damasceno, entre outros. A distribuição é da Vitrine Filmes.

Apesar de sua longa tradição na produção de audiovisual, desde os anos de 1970, em Super-8, e posteriormente, em VHS, o cinema do Acre era, basicamente, feito para consumo local.

Dirigido por Sérgio de Carvalho, o filme parte de seu livro homônimo, de 2011, e retrata o lado urbano da capital do estado, Rio Branco, por meio de uma história de personagens cujas vidas são marcadas pela mudança da rota do tráfico que começa a passar pela região. Com roteiro assinado pelo cineasta, em parceria com Camilo Cavalcante e Rodolfo Minari, o longa atualiza o romance.

“Foi tudo muito lindo, muito incrível. O filme foi super bem aceito. Me senti representando o cinema que é feito na Amazônia em um dos tapetes vermelhos mais famosos do Brasil, então, realmente foi emocionante, uma honra”, destacou Sérgio.

Na noite do dia 20 de agosto, serão revelados os vencedores dos Kikitos. Ao total, serão entregues 49 kikitos e 11 Troféus Assembleia Legislativa, além das tradicionais homenagens com os Troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado. Em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac),por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine),o Festival de Gramado entregará, ainda, três Prêmios Gramado 50 anos e o Troféu Leonardo Machado.

Sobre o filme

“Aquela periferia de Rio Branco já era completamente diferente porque, nesse meio tempo, chegaram as facções do Sudeste do Brasil. A realidade se transformou completamente. O Acre hoje é muito mais violento. A gente começou a viver situações que só nas cidades grandes que a gente vias no Rio e São Paulo. Não tinha como transportar para um com um cenário contemporâneo e não trazer também esse tema”, explica o cineasta Sérgio de Carvalho.

O diretor também destaca que sua ficção de estreia aborda questões extremamente contemporâneas, especialmente aquelas ligadas à Amazônia urbana, da qual se fala muito pouco, especialmente no cinema. “O filme ele fala de um Brasil bélico, de um Brasil que se arma, de um Brasil que cada vez mais se torna violento e violência de todos, em todos os sentidos. A violência contra a juventude. A violência contra indígenas.”

Ao contar a história, em Noites Alienígenas, de um menino que se recusa a matar, Sérgio explora um Brasil em transformação. “O filme, de certa maneira, ele reflete esse momento que vivemos. E também trata das questões de identidade, que o Brasil vive hoje, de reafirmação de suas culturas originárias, de seus povos tradicionais. Fala também de uma juventude que está aí nas periferias, sendo resistência a tanta coisa e vítima de tanta coisa ao mesmo tempo.”

Ter a sua sua première nacional no Festival de Cinema de Gramado é para Sérgio uma honra e uma responsabilidade em representar o estado no Festival. Nascido no Rio, o cineasta está radicado no Acre há quase 20 anos. “É esse marco no audiovisual do estado do Acre, e com a certeza, também, de que ele só está acontecendo por conta de políticas públicas pensadas para descentralização do audiovisual, que possibilitaram que o Norte, a Amazônia, produzisse cada vez mais.”

Ficha Técnica

Direção: Sérgio de Carvalho

Produção: Saci Filmes

Coprodução: Com Domínio Filmes

Produtores: Karla Martins, Pedro von Krüger e Sérgio de Carvalho

Roteiristas: Camilo Cavalcante, Rodolfo Minari e Sérgio de Carvalho

Produtora Executiva: Karla Martins

Elenco: Gabriel Knoxx, Adanilo, Gleici Damasceno, Chico Diaz, Joana Gatis, Chica Arara, Bimi Huni Kuin, Duace,

Diretor de Fotografia e Câmera: Pedro von Krüger, ABC

Montador: André Sampaio

Diretor de Arte: Alonso Pafyeze

Figurinistas: Mariana Braga, Maria Esther de Albuquerque

Som Direto: Pedro Sá Earp

Diretor de Produção: Clemilson Farias

