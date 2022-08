Filmado no Acre, Noites Alienígenas leva prêmio de melhor filme no Festivam de Gramado

- Publicidade -

Dirigido pelo ex-diretor da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho, o primeiro longa-metragem do Acre, “Noites Alienígenas”, foi consagrado neste sábado, 20, como Melhor Filme Brasileiro no Festival de Cinema de Gramado.

O primeiro longa narra a chegada das facções criminosas do sul do país na região amazônica, ameaçando a vida dos jovens locais.

O filme também venceu em ator, com Gabriel Knoxx, ator coadjuvante, com Chico Diaz, e atriz coadjuvante, com Joana Gatis. O longa recebeu ainda o prêmio do júri da crítica e uma menção honrosa para o ator Adanilo.

Fonte: AcreNews