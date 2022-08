Filhote albino de baleia franca é visto no litoral brasileiro

- Publicidade -

O Programa Pró Franca, do Instituto Australis, identificou a primeira aparição de uma baleia franca acompanhada de seu filhote semi-albino durante a temporada de inverno deste ano na praia de Itapirubá, no último domingo, 07 de agosto, no litoral catarinense.

As fotos foram publicadas no perfil do Programa, voltado para a conservação da baleia, que está atualmente ameaçada de extinção devido à caça ilegal. Ela é a única espécie que se reproduz no litoral do Brasil, período este que dura entre julho e novembro.

A chegada dos animais foi comemorada pelos responsáveis do projeto. Os filhotes semi-albinos, que costumam ser machos, nascem com essa cor por conta de uma característica genética presente em baleias francas mães com manchas cinzas pelo corpo. Geralmente, conforme o crescimento, eles vão adquirindo uma coloração mais escura.