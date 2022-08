Filhos do Bolsonaro acompanhará o candidato ao debate da Band

- Publicidade -

Na noite deste domingo (28), a partir das 21h, acontecerá o primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estarão acompanhados por familiares e aliados no debate que o UOL promove hoje em parceria com o Grupo Bandeirantes, a Folha de S.Paulo e a TV Cultura.

Após algum suspense, Lula e Bolsonaro confirmaram a presença no evento, que será realizado no estúdio principal da TV Bandeirantes, na capital paulista. A ida ou não de Bolsonaro aos debates estava sendo objeto de especulação desde o início da corrida eleitoral. Durante agenda ontem (27), o atual chefe do Executivo afirmou que “não fugirá de qualquer ambiente” para defender o que ele diz entender como “interesses” da população.

Além dos dois, foram convidados outros candidatos a presidência: Ciro Gomes (PDT), Luiz Felipe d’Avila (Novo), Simone Tebet (MDB), e Soraya Thronicke (União Brasil).

Segundo apurou o UOL Notícias, Bolsonaro irá ao debate ao lado dos filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), coordenador de campanha, e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), que cuida da estratégia das redes sociais do pai. Ele também deve estar acompanhado dos ministros Fábio Faria, das Comunicações, e Ciro Nogueira, da Casa Civil, além de Fábio Wajngarten, chefe da comunicação da campanha.

O ex-presidente Lula também irá acompanhado ao debate presidencial: estarão ao seu lado a socióloga Rosângela Silva, a Janja, sua esposa, o candidato à vice, Geraldo Alckmin (PSB), e a mulher do ex-governador paulista, Lu Alckmin.

O debate deste domingo pode começar já em clima de confronto entre Bolsonaro e Lula. De acordo com as regras do programa, o atual presidente e candidato à reeleição será o primeiro a ter a possibilidade de fazer questionamentos aos concorrentes no bloco destinado a esse fim. Assim, ele poderá escolher Lula para responder a seu questionamento.

O evento é dividido em três blocos com perguntas sobre programas de governo, confronto entre os candidatos e indagações dos jornalistas. Os blocos terão moderação de jornalistas dos veículos organizadores.

Fonte: Diário do Centro do Mundo