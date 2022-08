Filhinha caçula de Letícia e Juliano Cazarré volta à UTI em internação de emergência

- Publicidade -

Maria Guilhermina, filha caçula de Letícia e Juliano Cazarré, precisou ser internada em caráter emergencial na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última quinta-feira (11) em São Paulo. Nas redes sociais, a esposa do ator de “Pantanal” revelou que a bebê, que nasceu em junho com diagnóstico de anomalia de Ebstein – uma cardiopatia rara que dificulta a circulação de sangue no coração -, passou por um cateterismo e precisou colocar um stent, usado para desobstruir uma artéria.

“Ontem nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou, começou a oscilar e nossos (super!) médicos ligaram o sinal amarelo e preferiram internar para cuidar dela de perto”, contou Letícia.

“Graças a Deus, porque ela precisou mesmo de um cateterismo e de um stent, mas agora passa muito bem!”, celebrou. “Depois de uma noite em claro e um dia de muito carinho pra que ela aguentasse muitas horas em jejum, intubação, procedimento e extubação, agora nós duas só queremos ficar juntas e dormir”, concluiu.

No início do mês, a menina, que nasceu no dia 21 de junho, havia saído do hospital após mais de um mês internada para tratar da condição: “Hora da alta! Vamos continuar em São Paulo, mas fora do hospital”, postou Letícia Cazarré, que está na cidade para acompanhar o tratamento da filha. Juliano Cazarré permanece no Rio de Janeiro ao lado dos demais filhos do casal.

Relembre o tratamento

Em live feita em sua conta de Instagram, o ator Juliano Cazarré, que interpreta o Alcides de “Pantanal”, falou com os seus seguidores e logo atualizou sobre o estado de saúde de Maria Guilhermina, que nasceu no dia 21 de junho com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.

“Nossa bebê está bem, está ganhando peso e mamando no peito. Ela está surpreendendo os médicos com a velocidade da recuperação. A questão é delicada, mais para frente ela deve passar pela segunda cirurgia, que é a que vai fazer a reparação da válvula do coração dela, que é a válvula defeituosa. Mas está tudo bem, a gente já sabia que seria assim. Rezem por ela, Maria Guilhermina”, pediu o pai.

Cazarré também pediu orações para a sua mulher, Leticia, que está no hospital com a filha, acompanhando o tratamento de perto. “Está pior para a Leticia, que está numa cama de hospital. Longe dos filhos pequenos, com saudades deles, que ela não ficou tanto tempo longe. Eu estou aqui cuidando da gurizada, dos cachorros, fazendo o que tenho que fazer”, completou.

A válvula citada por ele é a tricúspide, que controla o fluxo de sangue entre a aurícula direita e o ventrículo direito no órgão. Além da caçula, Juliano e Leticia têm outros quatro filhos, todos ainda crianças: Vicente, Inácio, Gaspar e Maria Madalena. Leticia é bióloga e jornalista, ela e Juliano são casados desde 2011.

Fonte/ Portal Yahoo.com