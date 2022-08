Filha encontra mãe morta após vítima ser estrangulada pelo ex-marido

- Publicidade -

Áurea Schölemberg Wachholz foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (12), em Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Com a morte de Áurea, o município somou três mortes no ano de 2022. A vítima foi espancada e encontrada pela filha adolescente, dentro da residência, no bairro amizade.

Era por volta das 6h quando vizinhos informaram aos policiais que ouviram uma intensa discussão entre o casal. Após o crime, o suspeito fugiu do local, vizinhos viram ele deixando a casa.

A jovem de 15 anos, filha do casal, relatou a polícia que percebeu a porta do quarto da mãe trancando, e em seguida viu o pai saindo de carro da residência. Ao entrar no cômodo onde estava a mãe, ela viu a sua genitora caída no chão, ao verificar os seus sinais vitais, percebeu que a mãe estava morta.

A vítima ainda foi socorrida e passou por manobras de reanimação, mas sem sucesso, a mulher foi a óbito no local. Áurea tinha 43 anos, era agente comunitária de saúde. Vários amigos lamentaram a morte dela nas redes sociais. O Sindicato dos Servidores Públicos de Jaraguá do Sul e Região, publicou uma nota de pesar, lamentando a morte da funcionária.

“Em pleno “Agosto Lilás”, uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e ao celebrarmos os 16 anos da Lei Maria da Penha, instrumento de luta por uma vida livre de violência, esse fato nos deixa a todos(as) consternados e indignados. Exigimos das autoridades a imediata apuração do crime e a prisão do responsável”, escreveu.

O principal suspeito do crime, que é o esposo da vítima, se apresentou na Delegacia e foi preso em flagrante, pelo crime de Feminicídio.

Com Informações G1 SC