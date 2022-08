Filha adolescente de senador Telmário Mota acusa pai de estupro; político nega

- Publicidade -

Uma filha do senador Telmário Mota (PROS-RR) afirma que ele tocou em suas partes íntimas e tentou arrancar a sua roupa no último domingo (14), Dia dos Pais. A adolescente, de 17 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o pai no mesmo dia do ocorrido, mas o caso só foi divulgado na sexta-feira (19).

O parlamentar negou as acusações e disse que a filha sofre com distúrbio psicológico grave. Ele também alegou que é vítima de perseguição política.

A filha do senador, de 17 anos, contou que o pai a forçou entrar em seu carro e a tomar bebidas alcoólicas. Também afirmou que o senador pegou o seu celular durante o assédio para que ela não pedisse ajuda para ninguém.

De acordo com a jovem, o senador mantinha contato desde quando ela era criança, mas que a relação dos dois não era muito próxima. Ela ainda afirmou que o senador nunca tinha tido tal comportamento nem com ela, nem com as outras filhas dele.

O caso foi registrado na Polícia Civil como estupro de vulerável e o senador passou a ser investigado. O caso corre em segredo de justiça.

Após a queixa, a juíza Graciete Sotto Mayor Ribeiro, da Vara de Crimes Contra Vulneráveis, concedeu uma medida protetiva em favor da filha do senador. A medida impede que Telmário Mota se aproxime da adolescente e da família dela, devendo manter distância de 500 metros.

Acusações

O senador Telmário Mota não quis se pronunciar sobre as acusações relatadas pela filha à reportagem do G1. Antes, no dia 15 de agosto, o parlamentar publicou uma carta dizendo que tomou conhecimento pelo WhatsApp do que chamou de “rumor”.

Alegou se tratar de perseguição política e disse que sua filha está passando por um “grave distúrbio psicológico”. O PROS, partido do senador, afirmou em nota que é “veementemente contrário a violência ou abuso, seja ele de qual natureza for” e que vai aguardar a conclusão das investigações.

Fonte/ Portal Yahoo.com