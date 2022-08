Fifa quer antecipar início da Copa do Mundo no Catar

- Publicidade -

A Fifa está estudando mudar a data do início da Copa do Mundo do Catar. Inicialmente o primeiro jogo, que será disputado entre Catar e Equador, está marcado para segunda-feira (21/11), às 13h, logo após a cerimônia de abertura, mas a ideia da entidade é antecipar a partida para domingo (20/11) às 15h, no horário de Brasília.

A mudança será analisada nesta quinta-feira (11/8) pelo Bureau do Conselho da Fifa, um órgão da entidade formado pelos presidentes das seis confederações continentais.

Catar e Equador já estão cientes da possibilidade e, assim como a Fifa, concordam com a alteração por acharem ser mais adequado fazer a cerimônia de abertura antes do primeiro jogo do Mundial.

Caso a mudança seja concretizada, a outra partida do grupo entre Holanda e Senegal deverá sofrer alteração para ser disputada em um horário de maior audiência na Europa e na África. Vale lembrar que, anteriormente, a primeira partida da Copa do Mundo seria entre os holandeses e senegaleses.

A alteração gerará impacto aos clubes uma vez que a data de liberação dos atletas que vão para o Mundial continua prevista para 14 de novembro, um dia após o término do Campeonato Brasileiro.

A Seleção Brasileira estreia no Catar na quinta-feira (24/11) às 16h, contra a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail. A outra partida do grupo entre Suíça e Camarões será no mesmo dia, porém, às 7h.

Fonte: Metrópoles