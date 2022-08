FGTS: veja os valores e entenda como é liberado o saque-aniversário

- Publicidade -

Atualmente, existem mais de 15 modalidades de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), como o saque por rescisão de contrato ou o de compra de imóvel. Entre essas modalidades, está o saque-aniversário, que é liberado de acordo com a data de nascimento de cada cidadão.

O saque-aniversário ainda deve ser liberado para milhares de brasileiros até o fim de 2022, tendo em vista que ainda resta 4 meses para o ano acabar. Entenda mais sobre o benefício e saiba como sacá-lo!

Como o saque-aniversário funciona?

Desde 2019, os trabalhadores possuem acesso ao saque-aniversário, modalidade que permite o resgate anual de parte do saldo do FGTS ao cidadão, de acordo com seu mês de aniversário.

O saque-aniversário não é obrigatório aos trabalhadores, para ter acesso a ele basta ativá-lo no aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS. Porém, ao optar por ele, o indivíduo abre mão de receber o valor integral do FGTS em caso de rescisão sem justa causa.

Mas vale ressaltar que mesmo que o trabalhador realize o saque-aniversário, a multa de 40% sobre o valor depositado no FGTS continua sendo seu direito.

Qual é o valor disponível no saque-aniversário?

O percentual disponível no saque-aniversário dependerá, diretamente, do saldo do FGTS de cada trabalhador. Desta forma, cada indivíduo pode resgatar até 50% da quantia mais uma taxa adicional. Entenda!