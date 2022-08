FETAC realiza 15° Congresso Acreano de Teatro

- Publicidade -

Rio Branco sediará a 15° edição do Congresso Acreano de Teatro (Cata), que ocorre de 26 a 28 de agosto, no Teatro Hélio Melo. A atividade é uma realização da Federação de Teatro do Acre (FETAC), com o financiamento da Prefeitura de Rio Branco, via Fundo Municipal de Cultura.

O evento precede a Mostra de Teatro FETAC 44 anos, promovida de 22 a 25 de agosto, em escolas e teatros da capital.

A expectativa é reunir fazedores culturais do teatro e de diversas linguagens artísticas da capital e de municípios do interior, para discutir o teatro e outros temas relacionados as políticas para a cultura acreana. Também espera-se receber professores e estudantes da rede pública e universitários, fortalecendo o intercâmbio e as trocas entre educação e cultura.

“O movimento de teatro acreano se organizou e já em fins da década de 1970 fundou sua federação, se somando à luta de outros Estados, ainda em um contexto de vigência da ditadura militar brasileira, em nível nacional, e de desagregação do modelo econômico de extração do látex na Amazônia, em nível regional. Essa característica de luta está na essência da FETAC, que sempre esteve envolvida e em atuação permanente, participando de momentos importantes, como a criação e implantação dos sistemas de cultura, e, mais recentemente, na mobilização para tornar realidade as leis de emergência cultural, em uma situação em que os artistas foram duramente atingidos pelos efeitos da pandemia da Covid-19”, comenta Lenine Alencar, presidente da FETAC.

Os congressos são tradicionais na trajetória da FETAC. O primeiro aconteceu em 1983, ainda com a denominação de I Congresso Acreano de Teatro Amador, elegendo a atriz e diretora Silene Farias como presidente. O I Cata, sem dúvida, representou uma evolução no processo participativo, onde o movimento teatral debateu necessidades e planejou ações futuras, vislumbrando sua atuação em curto, médio e longo prazo. Chegando ao seu XV Congresso, a FETAC reafirma o processo democrático que marca a sucessão da Diretoria para o próximo triênio, bem como sua atuação como um todo. Contando com a representação de seis municípios do interior, além de Rio Branco, a programação inclui palestras e mesas redondas, abordando as dificuldades, avanços e perspectivas para o teatro no Acre, além de temas atuais, como a necessidade de revisão dos sistemas de cultura locais e os desafios para a implementação da Lei Paulo Gustavo, de forma a contemplar os anseios e as necessidades da classe artística local.

Precedendo as atividades do XV Congresso, acontecerá a Mostra de Teatro FETAC 44 anos, uma atividade inovadora nos congressos, momento em que os grupos filiados apresentarão espetáculos de seus repertórios, circulando em escolas e teatros de Rio Branco.

“As discussões, lutas e conquistas no campo da política cultural precisam vir ao lado de muita arte, protagonizada pelos grupos filiados, que são quem dão vida à Federação. Durante a Mostra, vamos ocupar os palcos de Rio Branco, não apenas os teatros, mas também as escolas, entre outros espaços alternativos. A FETAC se mantém ativa na construção de instrumentos de gestão da cultura e na produção de espetáculos que abrilhantam o cotidiano dos acreanos”, finaliza Maria Rita, do Grupo Experimental de Artes Vivarte.

As inscrições de convidados e interessados serão realizadas por meio de ficha de inscrição disponível na internte. Todos os participantes receberão certificado.

Fonte/ A Gazeta do Acre