Ferrari desgovernada destrói área de bar e atinge carros estacionados; vídeo

- Publicidade -

Uma Ferrari desgovernada e em alta velocidade destruiu a área externa de um bar na madrugada deste sábado, em Gênova, na Itália. O carro de luxo também bateu em quatro veículos estacionados e deixou todos eles danificados. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu quando a Ferrari de cor cinza metálico colidiu violentamente nas cadeiras do estabelecimento e, adiante, atingiu os carros parados no estacionamento, por volta das 4h. A Ferrari ficou espremida entre parede de uma casa e outros carros estacionados.

Havia duas pessoas na Ferrari, de acordo com o jornal Genova Today. Mas ambas recusaram o atendimento de emergência e deixaram o local. Eles foram localizados pela polícia pouco depois. O motorista era um genovês de 26 anos, morador do bairro.

A polícia italiana abriu uma investigação para esclarecer a dinâmica do acidente e as condições do jovem enquanto dirigia. Os bombeiros foram chamados ao local e interditaram o estabelecimento, que teve a estrutura prejudicada. A corporação publicou uma nota em suas redes sociais.

O Globo